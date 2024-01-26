Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов
Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов, используя не только Apple App Store, говорится в официальном сообщении компании.
Изменения коснутся iOS 17.4 и обусловлены новым принятым в ЕС законом о цифровых рынках, новые правила начнут действовать уже в марте.
До этого корпорация Apple разрешила российским разработчикам добавлять в свои приложения, опубликованные в магазине App Store, ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок. Отмечается, что создателям софта необходимо интегрировать в свои приложения для iOS и iPadOS разрешение StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU), которое позволяет включать ссылку на сайт разработчика с информацией о способах покупки цифровых товаров или услуг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru