Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов

Apple разрешила пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов, используя не только Apple App Store, говорится в официальном сообщении компании.

Изменения коснутся iOS 17.4 и обусловлены новым принятым в ЕС законом о цифровых рынках, новые правила начнут действовать уже в марте.

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До этого корпорация Apple разрешила российским разработчикам добавлять в свои приложения, опубликованные в магазине App Store, ссылки на внешние ресурсы для оплаты покупок. Отмечается, что создателям софта необходимо интегрировать в свои приложения для iOS и iPadOS разрешение StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU), которое позволяет включать ссылку на сайт разработчика с информацией о способах покупки цифровых товаров или услуг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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