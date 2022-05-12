Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco стала самой дорогой в мире, рыночная капитализация предприятия составила $2,43 трлн. Об этом пишет Bloomberg.

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Показатели Saudi Aramco превысили параметры американской корпорации Apple, которая была самой дорогой компанией планеты в начале года. Тогда рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн, однако этот показатель значительно снизился и достиг отметки в $2,41 трлн, пишет РИА ФАН.

Bloomberg отмечается, что в 2022 году акции технологических компаний, в том числе Apple, ослабели на фоне опасений по поводу инфляции,более агрессивной политики Федеральной резервной системы США, ограничений цепочки поставок.

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ФОТО: www.emirates247.com
ТЕГИ:AppleСаудовская Аравиякомпания
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