Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Показатели Saudi Aramco превысили параметры американской корпорации Apple, которая была самой дорогой компанией планеты в начале года. Тогда рыночная капитализация Apple превысила $3 трлн, однако этот показатель значительно снизился и достиг отметки в $2,41 трлн, пишет РИА ФАН.

Bloomberg отмечается, что в 2022 году акции технологических компаний, в том числе Apple, ослабели на фоне опасений по поводу инфляции,более агрессивной политики Федеральной резервной системы США, ограничений цепочки поставок.

