Apple подтвердила переход iPhone на разъемы USB Type-C
Компания Apple будет выпускать смартфоны iPhone с разъемом USB Type-C, чтобы соответствовать новым правилам Евросоюза. Об этом сообщает The Verge.
«Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора», — заявил глава отдела маркетинга корпорации Грег Джосвиак.
Ранее в ЕС приняли директиву, согласно которой в регионе могут продаваться только электронные устройства, имеющие разъем USB Type-C. В связи с этим Apple, чьи смартфоны оснащены портом Lightning, придется запустить в разработку гаджеты с необходимым разъемом. Новые правила Евросоюза вступят в силу в 2024 году.
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