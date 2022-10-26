Apple подтвердила переход iPhone на разъемы USB Type-C

«Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора», — заявил глава отдела маркетинга корпорации Грег Джосвиак.

Ранее в ЕС приняли директиву, согласно которой в регионе могут продаваться только электронные устройства, имеющие разъем USB Type-C. В связи с этим Apple, чьи смартфоны оснащены портом Lightning, придется запустить в разработку гаджеты с необходимым разъемом. Новые правила Евросоюза вступят в силу в 2024 году.

