Apple подтвердила переход iPhone на разъемы USB Type-C

Компания Apple будет выпускать смартфоны iPhone с разъемом USB Type-C, чтобы соответствовать новым правилам Евросоюза. Об этом сообщает The Verge.

СМИ: первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году

«Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора», — заявил глава отдела маркетинга корпорации Грег Джосвиак.

Ранее в ЕС приняли директиву, согласно которой в регионе могут продаваться только электронные устройства, имеющие разъем USB Type-C. В связи с этим Apple, чьи смартфоны оснащены портом Lightning, придется запустить в разработку гаджеты с необходимым разъемом. Новые правила Евросоюза вступят в силу в 2024 году.

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ФОТО: Скриншот с видео / презентация Apple
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