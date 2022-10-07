СМИ: первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году

Европейский парламент одобрил новый закон, по которому все мобильные телефоны должны перейти на универсальный разъем USB-C, сообщает телеканал «360».

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Указание вступит в силу в ноябре 2024 года. Больше всего это затронет корпорацию Apple, так как это единственный крупный производитель техники, который еще не перешел на универсальный разъем. С 2012 все смартфоны и планшеты этой фирмы оснащены разъемом Lightning.

Как сообщает издание The Verge, первый такой смартфон появится не раньше 2025 года. Им станет iPhone 17. Отмечается, что цель Евросоюза экологически обоснована. Это сокращение количества электронных отходов.

Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил Евросоюзу утвердить разъём USB Type-C в качестве единого стандарта для зарядных устройств всех смартфонов, видеокамер, игровых приставок и других гаджетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео / презентация Apple
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