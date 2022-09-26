Apple начала производство iPhone 14 в Индии
Apple приступила к производству смартфонов iPhone 14 в Индии, сообщает Mydrivers.
Ранее ожидалось, что Apple начнёт производство в Индии через два месяца после поступления iPhone 14 в продажу, однако компания движется с значительным опережением графика.
Сообщается, что пока в Индии будут выпускать только модели iPhone 14. Смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max по-прежнему будут производиться в Китае. По данным аналитиков инвестиционного банка JPMorgan Chase (JP Morgan), примерно к 2025 году каждый четвёртый iPhone будет производиться в Индии.
Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили 25 тысяч фейк-сайтов по продаже iPhone 14. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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