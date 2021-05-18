Apple качественно обновила сервис Music

Новинка будет доступна с июня. Доплачивать за нее не придется. На первом этапе в формате Dolby Atmos будут доступны несколько тысяч треков, а в перспективе планируется обновить весь каталог.

Технология Losless сохраняет «каждый бит исходного аудио». Доступно качество 16 бит на 44.1 кГц, 24 бит на 48 кГц и 24 бит и 192 кГц.

Между тем, Роскомнадзор объявил о начале снятия ограничения с Twitter. Соцсеть удалила свыше 90% запрещенного контента, поэтому в ведомстве посчитали целесообразным пойти навстречу. Вместе с тем экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на то, что прямые доказательства победы Роскомнадзора отсутствуют.

