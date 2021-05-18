Apple качественно обновила сервис Music
Apple радикально обновила сервис Music. Теперь в нём появилось высококачественное аудио. Ранее компания пообещала добавить в сервис поддержку «пространственного аудио» со стандартом Dolby Atmos и так называемое Losless-аудио.
Оценить новинку смогут обладатели всех наушников с поддержкой «пространственного аудио»: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, актуальные модели Beats. Объёмный звук проигрывается и через динамики последних iPhone, iPad и Mac.
Новинка будет доступна с июня. Доплачивать за нее не придется. На первом этапе в формате Dolby Atmos будут доступны несколько тысяч треков, а в перспективе планируется обновить весь каталог.
Технология Losless сохраняет «каждый бит исходного аудио». Доступно качество 16 бит на 44.1 кГц, 24 бит на 48 кГц и 24 бит и 192 кГц.
Между тем, Роскомнадзор объявил о начале снятия ограничения с Twitter. Соцсеть удалила свыше 90% запрещенного контента, поэтому в ведомстве посчитали целесообразным пойти навстречу. Вместе с тем экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на то, что прямые доказательства победы Роскомнадзора отсутствуют.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+9 328 / сут.
Умерли
116 тыс.+340 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+7 181 / сут.
- В Индии установили антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
- Apple качественно обновила сервис Music
- Байден раскрыл годовые доходы
- Овечкин вышел на третье место среди форвардов по очкам в плей-офф НХЛ
- В Москве ожидается рекордная за 143 года температура воздуха
- Рада: США намерены втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
- Путин и Си Цзиньпин запустят строительство ядерного объекта
- Россия опередила США по ценам на электричество
- Милонов предложил отправлять чиновников на перевоспитание в Чечню
- Стало известно, зачем покупать доллары, невзирая на курс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru