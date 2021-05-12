Apple TV+ покажет «год, в котором музыка изменила все»
Документальный сериал «1971: Год, в который музыка изменила всё» («1971: The Year That Music Changed Everything») стартует на платформе Apple TV+ 21 мая 2021 года.
В трейлере проекта, опубликованного сегодня на видеохостинге Youtube, можно увидеть кадры той эпохи, и выступления таких звёзд, как Марвин Гэй, Джони Митчелл, Арета Франклин, Джон Леннон, Элтон Джон, Джордж Харрисон, Боб Марли, групп The Who, The Rolling Stones и других — а свидетели событий дают свою оценку происходившему и пытаются проанализировать то время.
Восьмисерийный фильм основан на книге Дэвида Хепуорта «Ни минуты покоя: 1971 — год, в который взорвался рок» («Never a Dull Moment: 1971 the Year That Rock Exploded»). Режиссёром проекта стал Азиф Кападиа («Эми»).
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