Apple готовит презентацию нового бюджетного iPhone
Компания Apple презентует новые версии телефона iPhone SE и планшета iPad Air в марте. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, новинки поклонникам Appleсмогут увидеть в онлайн-формате. Однако, презентация может быть и перенесена из-за проблемам с производствам или иным причинам.
Третье поколение бюджетного iPhone SE, впервые выпущенного в 2016 году, сможет поддерживать 5G. Девайс оснастят улучшенной камерой.
Pad Air, который впервые вышел в 2013 году, также получит 5G.
В свою очередь, Apple пока не подтвердила подготовку презентации, пишет Газета.ru.
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