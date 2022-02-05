Apple готовит презентацию нового бюджетного iPhone

По данным агентства, новинки поклонникам Appleсмогут увидеть в онлайн-формате. Однако, презентация может быть и перенесена из-за проблемам с производствам или иным причинам.

Третье поколение бюджетного iPhone SE, впервые выпущенного в 2016 году, сможет поддерживать 5G. Девайс оснастят улучшенной камерой.

Pad Air, который впервые вышел в 2013 году, также получит 5G.

В свою очередь, Apple пока не подтвердила подготовку презентации, пишет Газета.ru.

