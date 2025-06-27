Антрополог Дробышевский заявил о возможности клонировать древнего человека

«Благодаря этому уже открыт вид денисовцев, на подходе западно-африканский вид древних людей. И теперь потенциально можно вырастить, клонировать неандертальца или денисовца. Пока это никто не реализовывал на практике, но чисто теоретически сейчас есть такая возможность. Не сомневаюсь, что рано или поздно это будет сделано», - заявил ученый.

Говоря о современном человеке, Дробышевский подчеркнул, что эволюция и сегодня продолжается, но антропологи не могут предсказать ее последствия. При этом, по словам популяризатора науки, последние 25 тысяч лет человеческий мозг уменьшился на 150 граммов.

Ранее заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил НСН, что создание искусственной человеческой ДНК без генов болезней и патологий существенно улучшит жизнь будущих поколений.

