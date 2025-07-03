Аналогов в мире нет: Российский «умный охранник» обеспечит безопасность на концертах
Luna Scanner - полностью отечественная разработка на основе ИИ, которая не имеет аналогов в мире, сказал НСН Дмитрий Марков.
«Умный охранник» - прорывная, полностью отечественная разработка на основе искусственного интеллекта. Luna Scanner способен выявлять драки, оружие и пожары в местах большого скопления людей. Об этом НСН рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. Эта компания и MWS Cloud совместно разработали систему.
Luna Scanner использует глубокие нейросетевые алгоритмы, специально разработанные для минимизации количества ложных срабатываний по полноте и точности. Её уже тестируют в одном из концертных залов Москвы.
«Можно точно сказать, что разработка уникальная, именно такие решения нам не встречались раньше. Luna Scanner получает информацию с камер, установленных на площадке мероприятия, в реальном времени распознаёт драки, пожары и оружие, после чего автоматически отправляет уведомление службе безопасности. Система построена на базе российского ПО и полностью импортонезависима. В основе проекта — высокопроизводительная и отказоустойчивая облачная платформа MWS, оптимизированная для задач ИИ. Встроенные механизмы отказоустойчивости и безопасности данных гарантируют бесперебойную работу 24/7», - пояснил собеседник НСН.
Как уточнил Дмитрий Марков, систему уже проверили на нескольких массовых мероприятиях.
«К Luna Scanner сейчас подключено более 50 камер, но возможности системы не ограничены — она может работать с любым количеством устройств. На этапе тестирования уровень точности отработки детектора драк составил почти 89%, а детектора оружия — около 84%. Алгоритмы ИИ, лежащие в основе продукта, постоянно совершенствуются, система дообучается на новых типичных ситуациях, включая активные танцы, объятия и массовые взаимодействия», - отметил гендиректор VisionLabs.
Между тем, разработчик робота FEDOR, робототехник Владимир Белый заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что искусственный интеллект ещё придется серьезно обучить, чтобы он мог правильно выявлять драки на массовых мероприятиях.
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