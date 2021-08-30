Кортнев: Российский модуль отстаёт от айфона

Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Названа причина сбоев на космическом модуле «Наука».

Одна из причин нештатной ситуации в работе системы управления космическим модулем «Наука» стало старое оборудование, произведённое ещё на рубеже 1980 -1990 годов 

Алексей Кортнев: «Мне все-таки кажется, что наука – это то, что идет вперед, то что развивается, то, что идет впереди планеты всей. А наша «наука», братцы и сестрицы, была произведена на рубеже 1990-1980 годов прошлого века», - отметил музыкант. 

2

iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала

Ожидается, что совершать звонки и отправлять сообщения в новых устройствах можно будет благодаря режиму спутниковой связи на низкой околоземной орбите. Владельцы устройств будут оставаться на связи даже там, где нет 4G или 5G. 

Алексей Кортнев: «Сначала кажется, что это какая-то чушь, но здесь как раз наука ушла далеко вперед! И это мы видим из описания новости. Ведь звонить можно будет благодаря спутниковой связи низкой околоземной орбите. К сожалению, российский космический модуль «Наука» сильно отстает от iPhone 13», - сказал артист. 

3

Синоптики пообещали первый снег в начале сентября

Такая погода не исключается в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также похолодает на севере Пермского края и Свердловской области. 

Алексей Кортнев: «Ну что, как говорится, допросились! Все лето мы страдали от жары и страшно на нее жаловались. Так вот вам снег в начале сентября», - сыронизировал собеседник НСН. 

4

Лидер Rammstein отказался выступать в Твери после полицейского предупреждения

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области после выданного полицейскими предупреждения о необходимости соблюдать антиковидные меры.

Алексей Кортнев: «А потому что не надо принимать участие в агитационных концертах, даже если ты лидер всемирно известной группы. А вернее, тем более, если ты лидер всемирно известной группы», - объяснил Кортнев Радиоточке НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Алексей Кортнев
ТЕГИ:Авторские НовостиRammsteinIphoneКосмос
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости