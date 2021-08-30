Кортнев: Российский модуль отстаёт от айфона
Лидер группы «Несчастный случай» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названа причина сбоев на космическом модуле «Наука».
Одна из причин нештатной ситуации в работе системы управления космическим модулем «Наука» стало старое оборудование, произведённое ещё на рубеже 1980 -1990 годов
Алексей Кортнев: «Мне все-таки кажется, что наука – это то, что идет вперед, то что развивается, то, что идет впереди планеты всей. А наша «наука», братцы и сестрицы, была произведена на рубеже 1990-1980 годов прошлого века», - отметил музыкант.
iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала
Ожидается, что совершать звонки и отправлять сообщения в новых устройствах можно будет благодаря режиму спутниковой связи на низкой околоземной орбите. Владельцы устройств будут оставаться на связи даже там, где нет 4G или 5G.
Алексей Кортнев: «Сначала кажется, что это какая-то чушь, но здесь как раз наука ушла далеко вперед! И это мы видим из описания новости. Ведь звонить можно будет благодаря спутниковой связи низкой околоземной орбите. К сожалению, российский космический модуль «Наука» сильно отстает от iPhone 13», - сказал артист.
Синоптики пообещали первый снег в начале сентября
Такая погода не исключается в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Также похолодает на севере Пермского края и Свердловской области.
Алексей Кортнев: «Ну что, как говорится, допросились! Все лето мы страдали от жары и страшно на нее жаловались. Так вот вам снег в начале сентября», - сыронизировал собеседник НСН.
Лидер Rammstein отказался выступать в Твери после полицейского предупреждения
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области после выданного полицейскими предупреждения о необходимости соблюдать антиковидные меры.
Алексей Кортнев: «А потому что не надо принимать участие в агитационных концертах, даже если ты лидер всемирно известной группы. А вернее, тем более, если ты лидер всемирно известной группы», - объяснил Кортнев Радиоточке НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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