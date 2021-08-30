Кортнев: Российский модуль отстаёт от айфона

Алексей Кортнев: «Сначала кажется, что это какая-то чушь, но здесь как раз наука ушла далеко вперед! И это мы видим из описания новости. Ведь звонить можно будет благодаря спутниковой связи низкой околоземной орбите. К сожалению, российский космический модуль «Наука» сильно отстает от iPhone 13», - сказал артист.

