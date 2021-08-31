Американские ученые назвали основную причину смерти пациентов с коронавирусом

Основной причиной тяжелых, приводящих к смерти случаев коронавируса является высокая концентрация вируса в легких. К такому выводу пришли ученые из США, итоги их исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

«Наши результаты показывают, что причиной смертей от COVID-19 во время пандемии в значительной степени является неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие», — подчеркнул ведущий автор исследования, доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор кафедры медицины Медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета Имран Сулайман.

Ученые исследовали образцы легочных тканей 589 мужчин и женщин, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 в две клиники Langone Health и перенесших процедуру бронхоскопии для очистки легких. Специалисты определили состав бактерий и грибков, присутствующих в тканях, количество вируса SARS-CoV-2 и тип иммунных клеток. Как выяснилось, вирусная нагрузка в нижних дыхательных путях у умерших от коронавируса была в среднем в десять раз больше, чем у выздоровевших тяжелых пациентов.

В ходе исследований не потвердилась версия о том, что не причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция. Также не было доказано, что коронавирус вынуждает иммунную систему атаковать ткани легких, что провоцирует опасные уровни воспаления и становится главной причиной смерти от COVID-19. По данным ученых, во всех случаях сила иммунного ответа соответствовала количеству вируса в легких.

По словам руководителя исследования, доцента кафедры медицины Нью-Йоркского университета Леопольдо Сегала, результаты позволяют предположить, что «проблема с адаптивной иммунной системой не позволяет ей эффективно бороться с коронавирусом».

«Если мы определим источник этой проблемы, то сможем найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма», — заключил ученый.

По мнению авторов исследования, его результаты указывают, что в медикаментозном лечении COVID-19 необходимо делать упор не на антибиотики, которые борются со вторичными бактериальными инфекциями, а на противовирусные препараты.

