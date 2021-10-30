Американские ученые нашли причину облысения
Ученые Северо-Западного университета в Чикаго назвали старение волосяных стволовых клеток причиной облысения. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Aging.
Специалисты провели эксперименты на мышах и выяснили, что стареющие стволовые клетки становятся менее липкими и покидают места в фолликуле, выходя в дерму. Вне специальной микросреды они не выживают, в итоге стволовых клеток, необходимых для роста волос, остается все меньше и меньше.
«Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению», — подчеркивают ученые.
Авторы исследования подчеркивают, что фолликулы мышей схожи с человеческими, и надеются, что открытие поможет бороться с облысением у людей.
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