Американские ученые нашли причину облысения

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго назвали старение волосяных стволовых клеток причиной облысения. Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Трихолог рассказала, как защитить волосы во время и после коронавируса

Специалисты провели эксперименты на мышах и выяснили, что стареющие стволовые клетки становятся менее липкими и покидают места в фолликуле, выходя в дерму. Вне специальной микросреды они не выживают, в итоге стволовых клеток, необходимых для роста волос, остается все меньше и меньше.

«Это приводит к истончению волоса и постепенному облысению», — подчеркивают ученые.

Авторы исследования подчеркивают, что фолликулы мышей схожи с человеческими, и надеются, что открытие поможет бороться с облысением у людей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.test.newsru.co.il
ТЕГИ:УченыеСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры