Американские эксперты получили эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

Антитела лам существенно меньше человеческих и лучше нейтрализуют COVID-19 и отличаются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения коронавируса.

Напомним, многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы.

Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессоница, а также деменция и заболевания головного мозга.

