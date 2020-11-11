Американские эксперты получили эффективное вещество для борьбы с коронавирусом
Специалисты из США выделили из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к COVID-19, пишет журнал Science.
Ученые исследовали реакцию ламы на введенный ей «шип» вируса SARS-CoV-2. Спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм, иммунная система ламы стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.
Антитела лам существенно меньше человеческих и лучше нейтрализуют COVID-19 и отличаются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения коронавируса.
Напомним, многие переболевшие коронавирусной инфекцией – порядка 20% - имеют риск развития заболеваний нервной системы.
Среди этих болезней – тревожность, депрессия и бессоница, а также деменция и заболевания головного мозга.
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