«2ГИС» первой из российских компаний выпустила приложения для Vision Pro
Два приложения от картографического сервиса «2ГИС» стали доступны для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro от Apple, передает ТАСС со ссылкой на компанию.
Одно из приложений повторяет функционал обычного «2ГИС», а второе, 2GIS Immersive, позволяет с помощью гарнитуры перетаскивать в пространстве и рассматривать реалистичные 3D-модели зданий.
Устройство смешанной реальности Apple Vision Pro, несмотря на стоимость 500 тысяч рублей, будет пользоваться в России популярностью, определенную роль в этом сыграет его непохожесть на аналоги. Об этом «Радиоточке НСН» заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru