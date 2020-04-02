Звезды рока пропустили мимо ушей новую песню Земфиры

«Не слышал, я сейчас другими делами занят, а что, хорошая песня? Вот, видите, Земфира гениальна! Так-то», - добавил он.

Музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал, что тоже еще не слушал песню и не знает, когда получится это сделать.

«Еще не слышал, не знаю, когда доведется послушать», - отметил он.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил, что ему совсем не до отслушивания новой музыки.