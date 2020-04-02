Звезды рока пропустили мимо ушей новую песню Земфиры
Опрошенные НСН ветераны отечественной рок-музыки признались, что не успели послушать свежее творение певицы.
Новый клип певицы Земфиры «Крым» за первые сутки клип набрал более 200 тысяч просмотров. Композиция была представлена после затянувшейся творческой паузы в полтора года.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук на вопрос НСН, успел ли он послушать песню Земфиры, ответил, что занят другими делами.
«Не слышал, я сейчас другими делами занят, а что, хорошая песня? Вот, видите, Земфира гениальна! Так-то», - добавил он.
Музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич сказал, что тоже еще не слушал песню и не знает, когда получится это сделать.
«Еще не слышал, не знаю, когда доведется послушать», - отметил он.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил, что ему совсем не до отслушивания новой музыки.
«Песню не слышал. Я же не музыкальный критик. Не знаю, когда послушаю, сейчас как-то не до земфировских песен», - уточнил он.
Уточняется, что песня «Крым» станет саундтреком к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Последней выпущенной песней артистки был трек «Джозеф». Он вышел в сентябре 2018 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News