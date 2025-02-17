В Мали 50 человек погибли при обвале на золотой шахте

Пятьдесят человек погибли при обвале на нелегальной золотодобывающей шахте в регионе Каес на западе Мали. Об этом пишет агентство Xinhua.

Инцидент произошел 15 февраля в деревне в коммуне Дабия в районе Кениба. Как отметил местный чиновник, экскаватор упал на кустарную шахту, где работала группа искавших золото людей.

Специалисты провели спасательную операцию. Известно, что погибли один мужчина и 49 женщин. В правительстве Мали пообещали принять жесткие меры после ЧП.

Ранее два человека погибли в результате обрушения в шахте в Соликамске, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, напоминает РЕН ТВ.

