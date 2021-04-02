«Звери» выпустили мини-альбом «Очень»

Группа «Звери» представила мини-альбом «Очень», в который вошло 5 новых песен. В одной из них, в песне «Поздно» музыканты цитируют Владимира Маяковского – «Любовная лодка разбилась о быт».

В прошлых своих работах артисты делали отсылки к творчеству Антона Чехова. По музыкальной стилистике мини-альбом включает в себя и поп-рок, и тяжелый блюз.

Осенью 2020 года лидер коллектива Рома Зверь выпустил сольную пластинку с колыбельными песнями.

12 июня группа «Звери» планирует дать большой сольный концерт в ДС «Мегаспорт».

