«Звери» выпустили мини-альбом «Очень»
Группа «Звери» представила мини-альбом «Очень», в который вошло 5 новых песен. В одной из них, в песне «Поздно» музыканты цитируют Владимира Маяковского – «Любовная лодка разбилась о быт».
В прошлых своих работах артисты делали отсылки к творчеству Антона Чехова. По музыкальной стилистике мини-альбом включает в себя и поп-рок, и тяжелый блюз.
Осенью 2020 года лидер коллектива Рома Зверь выпустил сольную пластинку с колыбельными песнями.
12 июня группа «Звери» планирует дать большой сольный концерт в ДС «Мегаспорт».
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