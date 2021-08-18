Выписавшаяся из больницы МакSим шокировала поклонников худобой
Певица МакSим опубликовала в Instagram первые фото после возвращения из больницы домой. На снимках, которые появились в её «stories», можно увидеть букеты цветов, которые в знак поддержки присылают певице её поклонники, а также российские знаменитости.
Так, на одной из фотографий МакSим лежит на кровати и держит в руках цветы, подаренные телеведущим Дмитрием Борисовым. В кадре заметны ноги певицы, худоба которых испугала поклонников.
При этом, сама певица признавалась, что до сих пор чувствует себя плохо. Она рассказала, что «по-прежнему очень слабая, а когда пытается ходить, начинаются сильные головокружения».
А накануне менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская рассказала NEWS.ru подробности реабилитации исполнительницы. Она отметила, что лечение артистки проходит дома, реабилитация вне дома не рассматривалась. Певица находится под присмотром профессиональных врачей, которые помогают ей восстановиться.
Менеджер отметила, что никакой опасности для здоровья после выписки нет.
Напомним, что МакSим была выписана из больницы 13 августа, с конца июня она находилась в искусственной коме, куда была введена медиками из-за осложнений при коронавирусе.
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