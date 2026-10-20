Опрос: Россияне в два раза чаще слушают старую школу хип-хопа, чем молодых рэперов
Россияне слушают треки старой школы хип-хопа в два раза чаще, чем молодых рэперов — их треки за полгода включали чаще на 72%. Об этом НСН рассказали в сервисе «КИОН Музыка».
Согласно проанализированным данным за апрель-октябрь 2026 года в рэп-категории, артистов старой школы слушали на 72% чаще, чем современных, а объем их аудитории превысил аудиторию молодого поколения исполнителей на 38%. Лидерами среди старой школы по прослушиваниям стали Баста, GUF и «Каспийский груз». Также в список вошли Тимати, 50 Cent, группа «Многоточие», Timbaland, Snoop Dogg. Из представителей молодежи в фаворитах были MACAN, Big Baby Tape и Toxi$. За ними шли Scally Milano, MAYOT, темный принц, Yanix и 9mice.
Самым востребованным треком MACAN стала совместная с Jakone песня «Purosangue», а вот у Big Baby Tape и Toxi$ совместно с Aarne самым популярным стал трек «NOBODY».
Ранее стало известно, что Мурманская область стала лидером среди регионов России по среднему числу прослушиваний классической музыки на одного пользователя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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