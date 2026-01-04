«Живем в запаре»: Солистка LASCALA о самом продуктивном годе в карьере
Аня Грин заявила НСН, что в 2025 году успела выпустить фильм о своей группе LASCALA, а также большой студийный альбом и концертник.
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в беседе с НСН похвасталась самым продуктивным годом для музыкального коллектива, а также раскрыла, что в 2026-м планирует гастролировать сразу с двумя группами, среди которых новый проект «Гриндерс».
«Ушедший год запомнился тем, что у моей группы вышел долгожданный документальный фильм о творчестве коллектива от первого до шестого альбома. Через несколько недель после релиза фильма у нас вышел концертник в аудио- и видео-версии. Ну, и чтобы нашим слушателям опять было максимально нескучно, еще через два месяца, в октябре, мы выдали полноформатный студийный альбом (альбом «Play-Off». – Прим. НСН). Так что этот год, наверное, запомнится как самый продуктивный в музыкальном плане у группы LASCALA и у меня, как у креатора группы», - поделилась она.
Также Грин напомнила о своем втором музыкальном проекте, с которым планирует выступать в параллель уже в 2026 году.
«Планы на этот год - заниматься сайд-проектом «Гриндерс» и гастролировать уже с двумя группами. Половину программы мы уже откатали, с февраля уже будет вторая ветка гастрольного графика. Живем в «запаре», но это приятные хлопоты», - раскрыла вокалистка.
Также Аня Грин по-музыкальному поздравила читателей НСН с наступившим Новым годом.
«Как музыкант, я желаю всем-всем людям, которые слушают музыку, как можно больше хороших новинок в их плеерах, а также оставаться человечными, любить и быть любимыми. С Новым годом!», - поздравила артистка.
Ранее Аня Грин в беседе с НСН рассказывала о новом сингле Hasta La Vista. По ее словам, его группа посвятила фанатам, для которых поездки по городам за любимыми музыкантами уже стали настоящим смыслом жизни.
