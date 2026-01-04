Также Грин напомнила о своем втором музыкальном проекте, с которым планирует выступать в параллель уже в 2026 году.

«Планы на этот год - заниматься сайд-проектом «Гриндерс» и гастролировать уже с двумя группами. Половину программы мы уже откатали, с февраля уже будет вторая ветка гастрольного графика. Живем в «запаре», но это приятные хлопоты», - раскрыла вокалистка.

Также Аня Грин по-музыкальному поздравила читателей НСН с наступившим Новым годом.

«Как музыкант, я желаю всем-всем людям, которые слушают музыку, как можно больше хороших новинок в их плеерах, а также оставаться человечными, любить и быть любимыми. С Новым годом!», - поздравила артистка.

