Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей

Речь идёт о шёлковом жилете, на котором благодаря Нериссе Рэтклифф, имеются портреты шести котов музыканта. Начальная цена лота составляла 5-7 тысяч фунтов стерлингов, таким образом покупатель заплатил в 20 раз больше.

Кроме жилета, на аукционе по продаже вещей Меркьюри был реализован также черновик легендарной песни «Bohemian Rhapsody» - за него покупатель выложил 1,4 млн фунтов.

Ранее рок-группа Queen представила на своём YouTube-канале ранее неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

