Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 млн рублей
Аукционный дом Sotheby's продал жилет фронтмена британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри за 139,7 тысячи фунтов стерлингов. По текущему курсу это 17,1 млн рублей.
Речь идёт о шёлковом жилете, на котором благодаря Нериссе Рэтклифф, имеются портреты шести котов музыканта. Начальная цена лота составляла 5-7 тысяч фунтов стерлингов, таким образом покупатель заплатил в 20 раз больше.
Кроме жилета, на аукционе по продаже вещей Меркьюри был реализован также черновик легендарной песни «Bohemian Rhapsody» - за него покупатель выложил 1,4 млн фунтов.
Ранее рок-группа Queen представила на своём YouTube-канале ранее неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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