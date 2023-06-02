Легендарная «Богемская рапсодия» Queen могла стать «Монгольской»

Как сообщает Sky News, на черновике, который написан на принадлежностях несуществующей авиакомпании British Midland, имеется название Mongolian Rhapsody - «Монгольская рапсодия». Видимо Меркьюри изначально раздумывал над этим названием песни, однако позже перечеркнул его и дописал сверху «Богемская».

«Откровения на этих страницах включают обширную переработку, которая была частью процесса написания песни, и удивительное внимание Меркьюри к планам вокальных гармоний, являющихся отличительной чертой звучания Queen», - сказал специалист Sotheby's Books & Manuscripts доктор Габриэль Хитон.

Ранее группа Queen выпустила никогда не издававшуюся песню с Фредди Меркьюри «Face It Alone», записанную в конце 1980-х, сообщает RT.