Легендарная «Богемская рапсодия» Queen могла стать «Монгольской»
Аукцион Sotheby's выставил на продажу более полутора тысяч личных вещей легендарного Фредди Меркьюри, среди которых есть ранний набросок рукописного текста для мирового хита группы Queen «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody).
Как сообщает Sky News, на черновике, который написан на принадлежностях несуществующей авиакомпании British Midland, имеется название Mongolian Rhapsody - «Монгольская рапсодия». Видимо Меркьюри изначально раздумывал над этим названием песни, однако позже перечеркнул его и дописал сверху «Богемская».
«Откровения на этих страницах включают обширную переработку, которая была частью процесса написания песни, и удивительное внимание Меркьюри к планам вокальных гармоний, являющихся отличительной чертой звучания Queen», - сказал специалист Sotheby's Books & Manuscripts доктор Габриэль Хитон.
Ранее группа Queen выпустила никогда не издававшуюся песню с Фредди Меркьюри «Face It Alone», записанную в конце 1980-х, сообщает RT.
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