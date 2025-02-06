Жена Оззи Осборна заявила, что он не может ходить, но сохранил голос
Оззи Осборн больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни Паркинсона, но его голос так же хорош, как и всегда, заявила его супруга.
«Он очень счастлив вернуться и крайне эмоционален на этот счет», - сказала жена рок-звезды.
Black Sabbath выступят в оригинальном составе на единственном концерте в Бирмингеме, где группа была основана. Шоу состоится 5 июля. На сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Кроме того, на мероприятии выступят другие рок-группы, такие как Metallica и Slayer.
программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что на первом за 20 лет концерте британской рок-группы Black Sabbath точно будет шоу, однако не стоит забывать про слабое здоровье солиста коллектива Оззи Осборна
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru