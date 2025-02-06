Жена Оззи Осборна заявила, что он не может ходить, но сохранил голос

«Он очень счастлив вернуться и крайне эмоционален на этот счет», - сказала жена рок-звезды.

Black Sabbath выступят в оригинальном составе на единственном концерте в Бирмингеме, где группа была основана. Шоу состоится 5 июля. На сцену выйдут Оззи Осборн, Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Кроме того, на мероприятии выступят другие рок-группы, такие как Metallica и Slayer.

программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский заявил «Радиоточке НСН», что на первом за 20 лет концерте британской рок-группы Black Sabbath точно будет шоу, однако не стоит забывать про слабое здоровье солиста коллектива Оззи Осборна

