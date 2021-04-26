Земфира представила лирик-видео на посвящение Полу Маккартни

Земфира показала лирик-видео на песню «Пальто», премьера состоялась сегодня на видеохостинге YouTube. Режиссером ролика стала Рената Литвинова.

На видео строчки песни появляются на этикетках пальто, стенках бокалов, на аудиокассетах, концертных билетах и обычными надписями на мокром стекле.