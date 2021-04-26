Земфира представила лирик-видео на посвящение Полу Маккартни
26 апреля 202120:13
Земфира показала лирик-видео на песню «Пальто», премьера состоялась сегодня на видеохостинге YouTube. Режиссером ролика стала Рената Литвинова.
На видео строчки песни появляются на этикетках пальто, стенках бокалов, на аудиокассетах, концертных билетах и обычными надписями на мокром стекле.
Песня «Пальто» вошла в недавний альбом артистки «Бордерлайн». Как признавалась сама певица, трек был написан ею в больнице и задумывался как посвящение Полу Маккартни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru