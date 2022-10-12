Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле
Земфира встретилась с Аллой Пугачевой после своего концерта в Тель-Авиве. Певица опубликовала совместную фотографию с Пугачевой в соцсетях. Легенда поп-сцены посетила концерт рок-певицы в рамках ее европейского тура в поддержку альбома Borderline. Алла Пугачева разместила совместное фото в своем аккаунте:
«Земфира! Личность! Талант! Она, как ребенок, ранима, но несгибаема. Браво!!!» — написала певица.
В ответ Земфира тоже сделала публикацию.
«Не стала бы писать до окончания тура, если бы… Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая. Безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», — подписала снимок Земфира.
Ранее она анонсировала тур по Европе Borderline Tour-2022 с 9 октября по 3 ноября. Концерты пройдут в 11 европейских городах. Также в начале октября певица выпустила мини-альбом «Земфира от Луки», в который вошли четыре песни — «II», «Время не щадит», «Апероль» и «Мой друг».
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», во время Кипрского концерта рок-певица отказалась поднимать украинский флаг на сцене.
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