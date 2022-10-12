Земфира отказалась поднимать украинский флаг во время концерта на Кипре
Земфира не стала поднимать украинский флаг во время Кипрского концерта. Об этом рассказали очевидцы.
Во время выступления Земфиры в Лимассоле у гостей отбирали украинские флаги. Одной из фанаток удалось пронести желто-синий флаг, спрятав его в кармане. Во время выступления рок-певицы, гостья концерта бросила его на сцену.
По словам посетителей, Земфира взяла флаг и с каменным лицом унесла его за кулисы. Спустя пять минут музыкант вновь вышла на сцену и продолжила концерт.
Подобный инцидент произошел пять лет назад в Прибалтике. Тогда рок-певица осадила фанатов в связи с тем, что те поднимали украинский флаг во время ее концерта в Литве.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», покинувшая страну певица в выходные начала мировое турне с концерта на Кипре. Земфира говорила со сцены о спецоперации на Украине, назвав ее «адом, который стал реальностью», и признавшись, что «каждый день молится» о ее завершении.
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