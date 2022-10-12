Земфира отказалась поднимать украинский флаг во время концерта на Кипре

По словам посетителей, Земфира взяла флаг и с каменным лицом унесла его за кулисы. Спустя пять минут музыкант вновь вышла на сцену и продолжила концерт.

Подобный инцидент произошел пять лет назад в Прибалтике. Тогда рок-певица осадила фанатов в связи с тем, что те поднимали украинский флаг во время ее концерта в Литве.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», покинувшая страну певица в выходные начала мировое турне с концерта на Кипре. Земфира говорила со сцены о спецоперации на Украине, назвав ее «адом, который стал реальностью», и признавшись, что «каждый день молится» о ее завершении.