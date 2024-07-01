Земфира анонсировала концерты в Сербии, Грузии и Латвии

Певица Земфира (признана в РФ иноагентом) в своём Telegram-канале объявила о небольшом концертном туре, который начнётся в сентябре 2024 года.

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В частности, в начале осени исполнительница даст три концерта - в Белграде (Сербия), Лимассоле (Кипр) и Тбилиси (Грузия). Выступления пройдут 13, 15 и 18 сентября, соответственно.

На октябрь у Земфиры пока запланировано два концерта. Сначала она выступит 7 октября в Праге (Чехия), а затем 13 октября в Риге (Латвия).

«Билеты на концерты уже в продаже», - написала певица.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобу Земфиры и оставил её в реестре иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети
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