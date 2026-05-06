«Зеленоглазое такси» и «Чёрный бумер» назвали главными автомобильными песнями
Большинство водителей (68%) включают в машине собственные плейлисты, 46% слушают радио. Женщины чаще выбирают личные подборки (70% против 66% у мужчин), а мужчины чуть охотнее включают радио (48% против 42% у женщин), говорится в исследовании «Авито Авто» и «Кион Музыка», результаты которого есть в распоряжении НСН.
Почти 39% респондентов считают, что музыку в поездке должен выбирать водитель, ещё 38% выступают за совместный выбор с пассажирами. Среди тех, кто садится за руль реже нескольких раз в месяц, доля сторонников совместного решения достигает 44-46%.
Самый популярный музыкальный жанр в автомобиле — поп‑музыка (46%), за ним следуют шансон (29%), рок (26%) и рэп с хип‑хопом (19%). Молодёжь 18-34 лет чаще выбирает поп и рэп, водители старше 55 лет — шансон.
Чаще всего в машине звучат «Руки вверх» (25%), Михаил Круг (24%) и «Король и шут» (23%). Мужчины чаще включают Михаила Круга (29%) и «Короля и шута» (28%), женщины — «Руки вверх» (28%) и Anna Asti (24%).
Абсолютный хит на автомобильную тему — «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского (37%). В топ‑5 также вошли «Чёрный бумер» Серёги (26%), «Вишнёвая девятка» группы «Комбинация» (25%), «Трасса Е‑95» группы «Алиса» (23%) и «Такси, такси» Игоря Николаева (20%), отмечает «Радиоточка НСН».
