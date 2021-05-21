Катя Гордон захотела зажечь на «Нашествии» в Серпухове
Юрист и певица Катя Гордон в интервью НСН рассказала, как выступала с группой BLONDROCK на "Главном приключении лета".
На стыке двух летних месяцев с 30 июля по 1 августа в подмосковный город Серпухов съедутся все любители живой отечественной музыки. Фестиваль «Нашествие» вновь состоится на открытом воздухе после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» юрист Катя Гордон вспомнила, как сама однажды выступала на «Нашествии».
«Когда-то с группой «BLONDROCK» на «Нашествии» выступала и я. Если будет возможность и шанс, с удовольствием зажгу на нем лично! Давайте объединятся под флагами музыки, это круто!» - отметила она.
Также Гордон добавила, что с нетерпением ждет «Главного приключения года».
«Нашествия» мы ждем как пришествия! «Нашествие» - это молодость, энергия, музыка, это единения. И я надеюсь, что в эти времена не будет никаких препон для этого гигантского фестиваля на открытом воздухе», - сказала она.
Ранее организаторы фестиваля «Нашествие» заявили ряд участников «Главного приключения года». Среди них группа «Машина времени», «Сплин», Louna, Нейромонах Феофан и многие другие.
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