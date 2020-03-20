«Зарядье» проведет первый органный онлайн-концерт
Онлайн-трансляция органного концерта из зала «Зарядье» начнется 24 марта в 19 часов. Как пресс-служба площадки, это будет первый полноценный сольный концерт со дня инаугурации органа 29 февраля 2020 года. В программу войдут композиции западноевропейской и русской музыки – Бах, Лист, Римский-Корсаков, Янченко, Таривердив, Керль. Солировать будет главный органист и хранитель органа зала «Зарядье» Лада Лабзина.
«Это очень волнительно. Искусство, а в особенности музыка очень важны сейчас. И именно «Королю инструментов» поручается важная миссия – быть со слушателями онлайн», - отметила Лабзина.
Первый онлайн-концерт зал «Зарядье» провел 17 марта – была представлена литературно-музыкальная программа «Времена года» в исполнении актрисы Дарьи Мороз и пианиста Ивана Рудина.
В марте и апреле большой зал «Зарядье» запланировал еще ряд онлайн-концертов. Например, 25 марта – концерт Хора Данилова монастыря, а 31 марта выступит Камерный оркестр MUSICA VIVA, где солировать на фортепиано будет Андрей Гугнин. 3 апреля с премьерой произведения Михаила Плетнева выступят Максим Рубцов (флейта) и Екатерина Айзенштадт (фортепиано).
С программой вплоть до 9 апреля можно ознакомиться на официальном сайте «Зарядье». Бесплатные концерты стартуют всегда в одно время в 19 часов и будут доступны на сайте зала и на страницах в социальных сетях ВК, Fb, в Инстаграм и на youtube-канале.
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