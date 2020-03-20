«Зарядье» проведет первый органный онлайн-концерт

Онлайн-трансляция органного концерта из зала «Зарядье» начнется 24 марта в 19 часов. Как пресс-служба площадки, это будет первый полноценный сольный концерт со дня инаугурации органа 29 февраля 2020 года. В программу войдут композиции западноевропейской и русской музыки – Бах, Лист, Римский-Корсаков, Янченко, Таривердив, Керль. Солировать будет главный органист и хранитель органа зала «Зарядье» Лада Лабзина.

«Это очень волнительно. Искусство, а в особенности музыка очень важны сейчас. И именно «Королю инструментов» поручается важная миссия – быть со слушателями онлайн», - отметила Лабзина.