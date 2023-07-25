«Заменим рэперами?»: Иосиф Пригожин заступился за зарубежных исполнителей

«Я всегда считал, что доминировать должна локальная музыка. Я еще в 90-е годы боролся за то, чтобы 70-80% на всех радиостанциях занимала локальная музыка. А это было сложно сделать. Сейчас это стало уже актуальным. Но у нас есть достойные люди, которые заслуживают внимания? Мы заменим кем? Рэперами? Необразованными музыкантами? Давайте мы поймем критерий качества. Уберем западную музыку, поставим копию? Пять артистов? Надо отличать популизм от реальных действий. Люди сами определятся, что им слушать», - объяснил Пригожин свою позицию.

Он также напомнил, что культура должна объединять народы, а не становиться сферой очередных запретов.

«Я не вижу смысла ликвидировать зарубежную музыку. Культура должна объединять людей, мы должны знать, что делают в плане музыки другие страны. Народы Франции, Италии очень дружелюбно настроены по отношению к России. Мы должны показать свою дружелюбность по отношению к простым гражданам и попытаться соединить творчество. Мы же не можем идти по пути запретов. Мы уже жили в тот период, когда иностранная музыка была в дефиците. Запретный плод сладок, чем больше запрещаешь, тем больше хотят. Должно быть все в зоне доступа», - заключил собеседник НСН.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект может создавать музыку не хуже человека, однако пока неизвестно, получится ли у него сделать лучше.

