Залог успеха: Лоза объяснил необходимость петь под «фанеру»
Все знают, что пол эстрады поет под фонограмму, но люди все равно ходят на их выступления, заявил НСН певец Юрий Лоза.
В музыкальной сфере без фонограммы иногда нельзя обойтись, заявил НСН музыкант Юрий Лоза.
Ранее Госсобрание Республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, обязывающий организаторов концертов указывать на афишах и билетах, а также в рекламе, что услышат зрители – фонограмму или живой звук, следует из базы данных нижней палаты парламента. В документе законодательно закрепляется понятие «плюсовая фонограмма». При этом, зритель сможет вернуть деньги за билет, если при покупке ему не была предоставлена информация о том, что на концерте будут использоваться фонограммы. Юрий Лоза отметил, что не понимает, как будет реализовываться такая инициатива.
«Это что, будет создана специальная комиссия, которая в какой-то момент отключит звук микрофона? Зачем вводить инициативу, если непонятно, как ее реализовывать. В свое время Кобзон внес предложение в такой формулировке: «запретить артистам петь под фонограмму». На что ему сказали: «А если артист напишет на своей афише, что он «выступает», а не поет?» Что он обязан говорить, что он именно поет или не поет? Все прекрасно знают, что половина эстрады не поет, и все равно идут на эти концерты», - удивился Лоза.
Помимо этого, музыкант пояснил, что на крупных музыкальных мероприятиях, где выступает сразу много артистов, фонограмма просто необходима.
«На больших шоу-концертах, которые проходили в олимпийском, например, «Звезды 80-х», они требуют в обязательном порядке, чтобы ты заранее прислал им фонограмму. Потому что сцена большая, артистов много, звукорежиссеры просто не успеют перестроиться. Там артисты идут нон-стопом один за другим. Артист может настоять, что он будет петь живьем, но тогда организаторы ему скажут, что они за последствия не отвечают. Если хочешь, чтобы зрители услышали качественный звук – давай фонограмму», - пояснил музыкант.
Ранее певица Алена Апина сообщила, что намерена подать в суд на основателя группы «Комбинация» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls», которая в своих выступлениях использует фонограмму с голосом артистки. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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