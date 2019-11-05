Оркестр под управлением Томаса Зандерлинга выступит в Москве

Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением Томаса Зандерлинга выступит 15 ноября в зале «Зарядье». Этот оркестр считается одним из лучших в стране. Он был создан в 1956 году дирижером Арнольдом Кацем и с тех пор входит в топ-лист лучших симфонических коллективов России, наряду с оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга.

Томас Зандерлинг, родившийся в эвакуации в Новосибирске во время Великой Отечественной войны, окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, учился дирижированию в музыкальной академии в Восточном Берлине, а в 24 года был назначен музыкальным директором Halle Opera. Маэстро дирижировал главными оркестрами ГДР, в том числе Дрезденской Штаатскапеллой и Лейпцигский Гевандхауз, представлял премьеры симфоний Шостаковича в Германии. Сотрудничал с дирижерами Гербертом фон Караяном и Леонардом Бернстайном.

С Новосибирским академическим симфоническим оркестром Зандерлинга связывают давние тесные отношения. Их первое совместное выступление состоялось в 1977 году. Последние десять лет маэстро занимал положение главного приглашенного дирижёра коллектива. Под управлением Томаса Зандерлинга Новосибирский академический симфонический оркестр провел несколько важных зарубежных туров и сделал записи на международных звукозаписывающих лейблах.

