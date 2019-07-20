Нашествие - 2019

ЗАГС на «НАШЕСТВИИ» глазами счастливых пар

20 июля16:33

 «НАШЕСТВИЕ» заключает браки, и НСН собрала интересные публикации с поля фестиваля.

Посетители «Нашествия» имеют возможность зарегистрировать свои отношения прямо на фестивале. Гости активно используют этот шанс и делятся радостными снимками в социальной сети Instagram.

НСН создала небольшую подборку свадебных публикаций с поля фестиваля.

ЗАГС на фестивале «Нашествия» впервые заработал в 2016 году, и уже тогда по сообщению ведущего «НАШЕго Радио» Игоря Седова в эфире НСН пользовался большой популярностью.

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ФОТО: НАШЕ Радио
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