«Я знал, сколько зараженных в Камбодже». Мгзавреби о самоизоляции

Группа Мгзавреби вернулась в Россию с концертами, которые были перенесены с весны 2020 года. Коллектив должен был отправиться в тур еще в прошлом апреле.

- Гиги, как вы восприняли новость о том, что в России была объявлена самоизоляция?

- Я помню, за месяц до нашего концерта запретили собираться, тогда еще только на месяц. И я помню, мы сказали, что за это время пандемия уйдет, и все будет хорошо. Мы так надеялись. Ну, а получилось, как получилось. Сейчас прилетели в Россию и играем, наконец, концерты 7 и 8 апреля в Петербурге в клубе «Космонавт», 10 апреля в Москве в Adrenaline Stadium. У нас тур – наконец-то!

- Как сейчас дела обстоят с оформлением визы, есть сложности?

- Да, это очень сложно, мы делали на протяжении трех месяцев, прошли несколько инстанций, бюрократических проволочек стало гораздо больше. Бизнес-визы, почему-то в этот раз не выдали, нужно было предоставить большее количество бумаг, сделать тест на ковид, и только после этого выдали визу.

- Как проводил время в карантин?

- В первые месяцы март-апрель я только ел и смотрел новости. И уже через полтора-два месяца понял, что слово «коронавирус» я не хочу слышать. Я уже знал статистику заболевших во всех странах, включая Камбодже, наверно, как и все.

- Многие артисты рассказывали, что пандемия спровоцировала творческий подъем. И время они смогли провести плодотворно

- Я не плодотворно, прямо скажу. Я вообще не брал гитару в руки. Сейчас только ее взял, одну песню записали для нового альбома. Вообще, было очень сложно, и были у меня дурные мысли. Было очень сложно.

- Что заставило тебя отложить гитару?

- Так вышло, что наш главный гитарист и музыкант, он живет в Москве. У него жена из Москвы, ребенок здесь и он живет на две страны. И он прилетел из Москвы 9 марта 2020 года, чтобы мы записали новый альбом, и 12 марта нас закрыли. Он поехал проведать село, откуда он родом и в первую очередь закрыли его село, потому что там было несколько случаев заражения коронавирусом. И он даже не мог выехать из своего села. И где-то до сентября он не мог пасть в Россию, а вернувшись, уже не мог попасть в Грузию, и поэтому мы решили отложить запись альбома.

- От просмотра новостей быстро отказался?

- Я вообще ушел от информационного мира, даже в соцсети не заходил, потому что и там был «коронавирус». Или там были особенные люди, которые в это время отдыхали, они раздражали очень сильно! Пальмы, Мальдивы, а тут – коронавирус и вообще, как жить. Я переключился на книги, много читал, много гулял, слушал музыку и был с семьей.

- Что тебе помогло выйти из этого тяжелого состояния?

- Семья спасала очень, дети. Чему я рад, так это тому, что мне удалось увидеть, как растут мои дети. Я уезжал в тур надолго, приезжал, они уже выросли. И я не знал, с кем они дружат в детском садике, их истории, не вникал в их жизни. И так сложилось, что уход от нас няни сплотил меня с детьми. Пять месяцев я с сыном гулял, это входило в мои обязанности, кормил его. И сейчас я уже переживаю, мы больше года были вместе, и как они там без меня справляются? Это был большой плюс, что я был с семьей.



Сейчас Мгзавреби готовятся выпустить новый альбом, релиз предварительно намечен на осень 2021 года. Летом группа планирует выступить на российских фестивалях.

