«Я настоящая, когда пою на сцене». Вагапова перед «Нашествием» поделилась планами группы «Мураками»

В преддверие фестиваля «НАШЕСТВИЕ», который пройдет в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля, Диляра Вагапова из группы «Мураками» заглянула в гости к утреннему шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио, где не только анонсировала выступление группы на фестивале, но и поделилась идеями для съемки нового клипа, спела на татарском языке, рассказала о том, как пишутся песни, кто главный в коллективе и чем она занимается в свободное время. Обо всем этом и многом другом читайте только на НСН.

- На фестивале выступит более 100 известных исполнителей. Такой состав фестиваля артиста расстраивает? Ведь не известно, пришли конкретно на Вас или на всех.

- Мне кажется, чем больше фестиваль, тем круче. Абсолютно разные люди приходят на разных артистов. И появляется такая «заманушка». Человек стоит и думает: «Этих «Мураками» никогда не слышал, ну давай, посмотрю». А потом этот человек уже у нас на концерте.

-Поклонники знают, когда вы в расписании, и приходят конкретно на вас. А тебя не смущает, что поклонники знают не только когда вы в расписании, но и где ты живешь, куда ты пойдешь?

- Меня это не пугает, на самом деле. У нас приятные фанаты.

-В апреле вышел новый альбом «без.даты» . Расскажи об альбоме, какая у него концепция?

- В прошлом году мы выпустили альбом «Кислород», он был таким нежным, летним. Многие написали, что «Мураками» уже не те. Но нам тогда хотелось такой музыки – мы ее сделали. Прошло буквально полгода, к тому же я ушла в декретный отпуск, и я предложила ребятам сделать что-то такое, чтобы прям «кровь по венам», - и мы сделали альбом. Очень много было разногласий в музыкальном плане.

-Кто главный в коллективе? Кто, так скажем, «отец»?

- Наши «отец и мать» – Раиль Лапытов и Антон Кудряшов, гитарист и клавишник. Еще к их «семье» присоединился барабанщик, который всегда с ними согласен. В этот момент мне становится еще грустнее.

- А твой пакет акций сколько составляет?

-Давайте опустим этот вопрос. Я пишу текст, а музыку оставляю пацанам. В этот раз они создавали музыку, и я им очень благодарна. Они засели в студии, я туда пришла раз 10. Аранжировки они, конечно же, скидывали. Мне и физически было тяжело приходить, тем более, когда я в роддом ложилась. Через неделю после родов у нас был трек, на который еще не было мелодии, но была полностью собрана аранжировка. Как это возможно - сама не понимаю Это было впервые так. Мы решили пойти ва-банк и сделать иначе. На мой взгляд, получилось очень интересно.

-Расскажи про съемку клипа на песню «Наутек».

-Мы планируем его снять этим летом в конце июня. Придумывали концепцию очень долго. Для нас «Наутек» – это путешествие, история о том, как мужчина и девушка сбегают ото всех на большом корабле и мчатся как можно дальше. Больше ничего не скажу, чтобы не было спойлеров.

- Слушатель интересуется, знаешь ли ты татарский язык? Пишешь песни на нем?

- Я перевела одну песню группы на татарский на спор, чтобы доказать, что песня может хорошо звучать на любом языке. Я сделала свободный перевод, получилось неплохо. Могу напеть. Музыка делает волшебство, даже грубый язык может звучать нежно.

- У тебя много песен о правде, честности, лжи. Это такая жизненная позиция или отпечаток личных переживаний?

-Меня многие спрашивают, какая я настоящая. С одним я такая, с другим – другая. А настоящая я, когда пою на сцене. Мне однажды важный человек в моей жизни сказал, что если бы я была такая как на сцене, он бы со мной всю жизнь прожил.

-Это же не красиво, получается - и вашим и нашим...

-Нет, я пытаюсь быть универсальной. Например, где-то я не могу ругаться матом, а с ребятами, когда происходит «разбор полетов», я буду молчать что ли?

- Расскажи про влог #ВКаравелле. О чем он?

-Зрителям интересна закулисная жизнь. И мы в «Инстаграме» выкладываем видео с песнями, которые мы давно не играем на концертах. Просят сыграть, например, альбом «Чайки». Мы играем, а на людей находят воспоминания и им очень нравится.

-Поклонник спрашивает, что ты еще умеешь, кроме как писать песни? Ты хозяйственная?

- Очень. Я недавно малину посадила. Так получилось, что я неожиданно для себя построила дом. У меня появилась земля, а я всегда мечтала, как Скарлетт О’Хара, сидеть и ковыряться в огороде. Я хотела посадить яблоню, а земля глиняная, но я притащила грунт и посадила. А потом мне подруга подарила малину, и я не могла не посадить ее.

- А какие цветы тебе нравятся?

- Я хочу посадить ромашки. Я уже купила мяту, тимьян. У меня еще сосны большие стоят. Мне так это нравится. Я могу и в земле поковыряться, и бешбармаки приготовить.

- Существует мнение среди музыкантов, что грустные песни писать легче. Как считаешь?

-Пишется легче то, о чем хочется сейчас сказать. Если у тебя есть позитив – пиши позитивные. Если тебя «разрывает», то пиши невыносимые. У нас есть такой трек.

- Как ты отдыхаете? Ходишь ли на какие-то концерты?

- Я восстанавливаюсь и отдыхаю дома, в семье. К бабушке езжу, она всегда много шутит и читает нотации, что надо больше кушать. Также для меня очень важен спорт и баня. Поплавать – это святое для меня. Если нужно перезагрузиться, то я прыгаю. С парапланом, например. Я очень боюсь высоты, на самом деле. От высоты трясутся колени и хочется заплакать, но если нужна перезагрузка, то я это делаю. Крайний раз был в Сочи в прошлом году: я прыгнула с высоты 170 метров, для меня это было мощно.

-Когда у вас следующий тур?

- Осенью будет тур в поддержку нового альбома «без.даты» по всей России, надеюсь, Казахстан еще зацепим. Следите за группой в соцсетях.

- Слушатели интересуются, приглашают ли тебя сниматься в кино или участвовать в модных показах?

- Нет, я об этом раньше мечтала, даже закончила ГИТИС. Я даже нашла театр «Акт» в Казани, где мы поставим спектакль и поедем с ним по России. Мы решили даже, что ставить будем. Это современный спектакль, не классика. Правда, мы уже 3 года не можем собраться.

- Ты в «Инстаграме» что-то личное выкладываешь?

- Да, например, вчера выложил пост с фонда «Я есть!». Или еще Раиль обнаружил какой-то прибор в гримерке, как он сказал «прибор для самоубийцы», я это тоже выложила. Как я с собакой гуляю, выкладываю, ее Фрида зовут. У нас все имена в семье забавные: сын – Теодор, дочь – Фелиция.

-Вы в тур отправляетесь на автобусе? Ты детей берешь с собой?

-Мы путешествуем обычно на «Фольксвагене», но когда я с сыном, тогда мы перелетаем. Или, например, в Мурманск ездили на поезде, потому что решили, что тяжело будет.

-Здорово, наверно, когда родители - артисты?

- У меня дочь однажды на концерт пришла, говорит охране: «У меня мама – Диляра Вагапова, меня пропустите». Ребенку 6 лет. Администратор обалдела, когда вместо меня зашла она с охранником.

Диляра Вагапова - российская певица и солистка известной казанской группы «Мураками». Девушка принимала участие в крупных телевизионных проектах «Фабрика звезд 3», «Народный артист 2», «Голос 3». В 2004 году она стала участницей группы «Мураками», которая в апреле выпустила уже 8 альбом. Пока поклонники наслаждаются свежими треками, группа планирует съемки нового клипа и готовится к большому туру по России.

