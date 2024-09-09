«Я ею болею»: Арбенина анонсировала выход одной из своих лучших песен

Она указала, что релиз сингла запланирован на 27 сентября и призвала поклонников «запомнить эту дату».

«Ой, я этого очень жду. Я болею этой песней. Мне кажется, она — одна из лучших написанных мной песен», - рассказала Арбенина.

Ранее лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова поздравила группу «Ночные снайперы» с 31-летием со дня основания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

