«Я ею болею»: Арбенина анонсировала выход одной из своих лучших песен
9 сентября 202418:18
Группа «Ночные Снайперы» выгрузила на цифровые платформы новый сингл. Об этом в своём Telegram-канале заявила лидер коллектива Диана Арбенина.
Она указала, что релиз сингла запланирован на 27 сентября и призвала поклонников «запомнить эту дату».
«Ой, я этого очень жду. Я болею этой песней. Мне кажется, она — одна из лучших написанных мной песен», - рассказала Арбенина.
Ранее лидер группы «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова поздравила группу «Ночные снайперы» с 31-летием со дня основания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru