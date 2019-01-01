Евгения Киселёва: Тверское правительство стало частью организаторов фестиваля «Нашествие»

Фестиваль «Нашествие» много лет проводится в Тверской области. Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва в пресс-центре НСН в рамках конференции организаторов рассказала о нынешнем и перспективном сотрудничестве с регионом.

«Тверская область представлена на одной из площадок фестиваля в виде ремесленно-туристической зоны под названием "Welcome, Тверь". Организаторы этой площадки - большие молодцы, потому что в этом году сделали прекрасную программу. Они вывозят наших гостей на экскурсии в конюшню и даже на пароходах до храмов; кроме того, они показывали всякие ремесленные дела и водили русские народные хороводы. Это было очень здорово, и я надеюсь, что мы продолжим это делать. Более того, у нас есть идеи по развитию такой темы в следующем году: мы хотим, чтобы наши гости, как вариант, приезжали на фестиваль чуть раньше, и мы бы для них организовывали эти экскурсии в более масштабном варианте. В завершение хотелось бы сказать большое спасибо лично губернатору Тверской области, Игорю Михайловичу Рудени, за то, что он помогает нам в организации этого фестиваля, создавая каждый год рабочие группы по направлениям из представителей правительства и администрации, которые помогают нам решать вопросы. Без них, думаю, было бы в общем-то тяжело. Поэтому, да: Тверская область и её правительство являются частью организаторов фестиваля "Нашествие" », - сказала она.