Weeknd назван сонграйтером года
Премия Американского общества композиторов, авторов и издателей в области популярной музыки назвала своих победителей. Ежегодно награды получают самые популярные авторы и их песни.
Певец Weeknd получил премию в номинации сонграйтер года, а также две награды за песни «Blinding Lights» и «Heartless». Также две награды за свои синглы получила певица Дуа Липа за «Don’t Start Now» и «Break My Heart». Песней года стала «Circles» Post Malone, а лучшим лейблом был признан Warner Chappell Music.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 326 / сут.
Умерли
104 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 447 / сут.
- Умер создатель одной из крупнейших финансовых пирамид Бернард Мэдофф
- Страны ЕС определили порядок использования ковид-паспортов
- Судан получил миллион продуктовых наборов от Пригожина
- Иран прокомментировал решение повысить чистоту обогащения урана до 60%
- В Москве пройдет церемония награждения победителей конкурса «Ты в игре»
- Дания исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации
- Роспотребнадзор обязал всех прибывающих в страну россиян сдавать тест на COVID-19
- Госдума предложила продлить льготы для малого и среднего бизнеса
- Конюхов впервые в мире пересечет Тихий океан на катамаране на солнечных батареях
- В России создадут единый информационный ресурс со сведениями о гражданах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru