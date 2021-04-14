Weeknd назван сонграйтером года

Премия Американского общества композиторов, авторов и издателей в области популярной музыки назвала своих победителей. Ежегодно награды получают самые популярные авторы и их песни.

Певец Weeknd получил премию в номинации сонграйтер года, а также две награды за песни «Blinding Lights» и «Heartless». Также две награды за свои синглы получила певица Дуа Липа за «Don’t Start Now» и «Break My Heart». Песней года стала «Circles» Post Malone, а лучшим лейблом был признан Warner Chappell Music.

