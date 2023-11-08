«Яростный панк-рок!»: Антон «Пух» поздравил «Гражданскую оборону» с днем рождения
«Гражданская оборона» — огромный культурный пласт российской рок-истории, часть культурного кода, сказал НСН Антон «Пух» Павлов.
Песни «Гражданской обороны» — это настоящий панк-рок, яростный, с оголенным нервом, который и делает русскую музыку самобытной. Об этом НСН заявил фронтмен группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов.
В среду, 8 ноября, отмечает свой день рождения группа «Гражданская оборона». Она была основана в 1984 году в Омске. К основателям группы Егору Летову и Константину Рябинову присоединился Андрей Бабенко – таким был первый состав группы. «Гражданская оборона», или «ГрОб», — одна из наиболее влиятельных панк-рок-групп в России и СССР. До сих пор ее музыка продолжает влиять не только на музыкантов, но и на других творческих персонажей. Павлов назвал песни коллектива важной составляющей российского культурного кода.
«“Гражданская оборона” — это часть нашего культурного кода, нравится это кому-то или нет. Это панк-рок, пусть сибирский, дремучий, пусть иногда беспросветный, но всегда яростный, с оголенным нервом. Это и делает нашу музыку именно нашей. “ГрОб” — безусловно, огромный культурный пласт нашей рок-истории, их песни актуальны всегда. Ко дню рождения коллектива мы записали песню “Незнайка”. Вы можете проголосовать за это прекрасное, бессмертное произведение в “Чартовой дюжине”. Слава Богу, есть и будут всегда такие же яростные, прекрасные, светлые и пронзительные люди в нашей рок-музыке! На этом она стояла, стоит и будет стоять», — сказал исполнитель.
Также музыкант анонсировал выступление своего коллектива в клубе PRAVDA.
«Мы встретимся на дне рождения вашего покорного (и непокорного!) меня — Антона “Пуха”! Ждем вас! И всем — дерзость и молодость!» — заключил фронтмен F.P.G.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил в день рождения группы «Ария», что коллектив стал настоящим открытием для гигантской армии меломанов и сумел создать очень преданную армию поклонников. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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