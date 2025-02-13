Вячеслав Бутусов объявил дату выхода нового альбома «Плач Адама»

Лидер и вокалист рок-группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов назвал дату премьеры нового альбома под названием «Плач Адама». Соответствующая информация появилась на официальном сайте исполнителя.

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Так, новая пластинка увидит свет 20 февраля.

В записи альбома по мотивам Священного Писания приняли участие симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» и молодёжный хор. Релиз станет первой частью симфонического цикла по мотивам Священного Писания и поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай». Цикл будет включать в себя симфонию, оперу и балет.

Ранее группа «Ария» анонсировала новый концертный альбом под названием «Это рок (Live)», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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