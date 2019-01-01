«Вы просили – мы сделали»: На «НАШЕСТВИИ 2019» с успехом открылась фотовыставка

На «НАШЕСТВИИ 2018» зрители попросили в будущем организовать в рамках фестиваля фотовыставку.

В пресс-центре НСН организаторы «НАШЕСТВИЯ 2019» рассказали, что идея была реализована и оказалась весьма успешной.

«В прошлом году на закрывающей организационной пресс-конференции вы об этом говорили и сейчас это одна из самых популярных активностей на фестивале, лишнее иллюстрация, что фестиваль живой, мы все слышим, читаем чаты. Для этого все и делается, - сказал медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», вице-президент «Мультимедиа Холдинга» Сергей Горбачёв.

«Фестиваль нужно развивать, нужно делать его более интересным, вам спасибо большое за идею фотовыставки, которую мы реализовали», - добавила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.

Всего нa трех сценaх юбилейного «НАШЕСТВИЯ» в течение четырех дней выступят более 130 коллективов. «Би-2», «Мумий Тролль», Гарик Сукaчев, «Дельфин» и многие другие. Продлится крупнейший в стране музыкальный фестиваль с 18 по 21 июля.



