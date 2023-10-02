ВЦИОМ: Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде

В российский топ также попали певцы Олег Газманов и Николай Басков - за них проголосовали 11% и 10% респондентов соответственно.

А вот лучшими певицами признали Полину Гагарину (19% опрошенных), Ларису Долину (11%) и Anna Asti (6%).

Ранее SHAMAN заявил, что в песне «Встанем» он продолжает цитату Александра Невского, напоминает RT.

