ВЦИОМ: Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде
2 октября 202310:58
Певца SHAMANа назвали исполнителем года на российской эстраде, следует из опроса ВЦИОМ.
В российский топ также попали певцы Олег Газманов и Николай Басков - за них проголосовали 11% и 10% респондентов соответственно.
А вот лучшими певицами признали Полину Гагарину (19% опрошенных), Ларису Долину (11%) и Anna Asti (6%).
Ранее SHAMAN заявил, что в песне «Встанем» он продолжает цитату Александра Невского, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru