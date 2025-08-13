Второй музыкальный фестиваль «Вельвет Фест» пройдет в саду «Эрмитаж» 16 и 17 августа
16 и 17 августа в московском саду «Эрмитаж» состоится второй музыкальный фестиваль «Вельвет Фест». Первый «Вельвет Фест», прошедший в 2003 году, был приурочен к 20-летию лейбла и собрал аншлаг — около 5 тысяч зрителей.
На этот раз фестиваль продлится два дня - в первый на сцене выступят все звезды Velvet Music: Владимир Пресняков, Zvonkiy, группа «Винтаж» и Мари Краймбрери. В качестве специального гостя на фестивале появится Дима Билан – ожидается премьера нового трека, записанного совместно с Краймбрери.
Во второй день зрителей ждет трибьют-концерт группе UMA2RMAN. Свои любимые треки группы исполнят группы “Комната Культуры”, Гоша Куценко, Владимир Пресняков и другие звезды. Это своего рода живая презентация трибьют-альбома UMA2RMAN, в записи которого приняли участие 19 артистов, работающих в разных жанрах. По словам основательницы лейбла Velvet Music Алены Михайловой, желающих записать свой кавер на песню UMA2RMAN среди поп-музыкантов оказалось так много, что было принято решение выпустить вторую часть сборника – она выйдет ближе к сентябрю.
Мероприятие позиционируется как фестиваль для всей семьи: для детей запланирована отдельная программа с участием звезды интернета Василисы Кукояки и Дэнни и Мэнни — собакой и кошкой, покорившими соцсети в России и за ее пределеми. Также в саду «Эрмитаж» будут проходить мастер-классы, спортивные и VR-активности для подростков.
