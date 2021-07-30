Второй альбом Билли Айлиш еще до релиза побил рекорды по предзаказам

Релиз второго студийного альбома Билли Айлиш «Happier Than Ever» состоялся 30 июля 2021 года. Еще до своего выхода пластинка поставила первый рекорд – по количеству предзаказов.

В альбом вошли 16 треков, в том числе вышедшие ранее в виде синглов и клипов «Therefore I Am», «Your Power», «Lost Cause» и «NDA». Соавтором песен вновь стал брат певицы Финнеас.

Ранее было объявлено, что в феврале Билли Айлиш поддержит релиз мировым туром, билеты на который были распроданы за один день.


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