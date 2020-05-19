Илья Чёрт на самоизоляции развлекает дочь «кровищей»

Около двух месяцев россияне находится в режиме самоизоляции. В России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, но при этом регионы будут самостоятельно определять этапы по снятию ограничений. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Как и большинство сознательных россиян музыканты и артисты пытаются развлекать себя и членов своей семью на карантине, не выходя из дома.

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф рассказал НСН в эфире «Нашего радио», как он развлекает дочь во время режима самоизоляции.

«Каждый день приходится придумывать, чем занять дочку на карантине. Но тут фройляйн сама предложила сделать день страшилок. Ура! Целый день занят. Айка рисовала утром декорации, помогала делать летучих мышей. Всё развешивали по квартире. Позвали на вечер соседских детей. Торт сделали кровавый жуткий. Поставили жуткую музыку - кладбищенскую. В общем, праздник удался. Учитывая, что, Маша дважды устроила детям квест по поиску торта и клада с конфетами, дети убегались. И реально же нашли через 12 записок. А вечером дружно смотрели кино «Монстры на каникулах». В итоге дети счастливы, все в кремовой кровище, квартира в кремовой кровище… Ночью пошел в гальюн – чуть сам не икнул со страху, не разобравшись со сна. Берите как идею, друзья, целый день приключений» - рассказал Илья Кнабенгоф

Ранее музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в социальных сетях опубликовал песню, посвященную своей самоизоляции.

