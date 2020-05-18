Шнуров мечтает получить на целый год QR-код для передвижения
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в социальных сетях опубликовал песню, посвященную своей самоизоляции.
Около двух месяцев россияне находится в режиме самоизоляции. Несмотря на то, что в стране официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, регионы будут самостоятельно определять этапы по снятию ограничений. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен вплоть до 31 мая. Все музыканты лишились возможности давать концерты, ушли на онлайн-платформы и большую часть своего времени посвятили записям новых песен. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в социальных сетях опубликовал новую песню, посвящённую карантину.
«Как же задолбало это, только в холодильник лазать
Так глядишь пройдет все лето, только не пройдет зараза
Все смешались - чины и регалии, проявило начальство заботу
Раньше в тайне с работы сбегали, теперь в тайне бежим на работу
Чтобы не приплыть на дно, я мечтаю об одном
Как бы получить на год... QR-код» - Сергей Шнуров
Ранее лидер группы LUMEN Рустем Булатов рассказал НСН в эфире «Нашего радио», что на карантине коллектив записывает новый альбом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- В Подмосковье замечены медведи вблизи жилья
- Более 100 миллионов китайцев снова на карантине из-за коронавируса
- В России утверждена отсрочка по налогам для арендодателей
- Москвичей напугали снегом на этой неделе
- Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru