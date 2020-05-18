Шнуров мечтает получить на целый год QR-код для передвижения

Около двух месяцев россияне находится в режиме самоизоляции. Несмотря на то, что в стране официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, регионы будут самостоятельно определять этапы по снятию ограничений. В Москве и Московской области режим самоизоляции продлен вплоть до 31 мая. Все музыканты лишились возможности давать концерты, ушли на онлайн-платформы и большую часть своего времени посвятили записям новых песен. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в социальных сетях опубликовал новую песню, посвящённую карантину.

«Как же задолбало это, только в холодильник лазать

Так глядишь пройдет все лето, только не пройдет зараза

Все смешались - чины и регалии, проявило начальство заботу

Раньше в тайне с работы сбегали, теперь в тайне бежим на работу

Чтобы не приплыть на дно, я мечтаю об одном

Как бы получить на год... QR-код» - Сергей Шнуров

Ранее лидер группы LUMEN Рустем Булатов рассказал НСН в эфире «Нашего радио», что на карантине коллектив записывает новый альбом.

