«Всегда мечтала»: Дочь Успенской рассказала о своем музыкальном пути
Татьяна Плаксина презентовала свой новый сингл и рассказала, как пришла к идее стать певицей.
Восходящая звезда шоу-бизнеса Pacha Tati Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской в пресс-центре НСН рассказала, что музыка всегда была частью ее жизни.
«Я уже давно пою и пишу песни, «Чудо» я написала шесть лет назад. Я постепенно к этому шла, я уже достаточно давно в музыке, это все постепенно развивалось. Сначала я песню написала, потом случайно на одной вечеринке начала петь бразильские песни, всем очень понравилось, это тоже вошло в мой репертуар. Потом авторы, которые работали с моей мамой, написали мне несколько песен. Я всегда мечтала быть в музыке. Я специально ничего не меняла, музыка всегда была частью моей жизни, все получилось само собой», - рассказала она.
18 ноября состоится презентация нового сингла дочери Любови Успенской «Чудо» Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Pacha Tati — современная исполнительница, музыкант и художница. Ее сценический псевдоним берет свою историю из Южной Америки.
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