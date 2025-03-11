«Все идет по плану»: Песню «Гражданской обороны» отправили на Луну
Британские электронщики Massive Attack запустили на Луну кавер на песню «Всё идёт по плану» группы «Гражданская оборона».
Работа коллектива стала частью арт-инсталляции «Piccadilly Un:Plugged», посвящённой проблеме безответственного и вредного для экологии подхода человечества к освоению космоса.
«Всё идет по плану» была написана Егором Летовым в 1980-х годах и представляла собой уничтожающую критику российского государства», — говорится в заявлении Massive Attack.
Как пишет New Musical Express, сопровождавший инсталляцию плейлист отправился в космос благодаря технологии Earth-Moon-Earth. После отражения сигнала от поверхности Луны он вернулся обратно на Землю, что зафиксировали радиотелескопы.
Ранее скульпторы Мейрам Баймуханов и Антон Козлов представили эскиз будущего памятника лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову в Омске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru